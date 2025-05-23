Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Австрия. Бундеслига, 13 тур