Мориц Хейер - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Хейер
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мориц
|Фамилия
|Хейер
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|1' -74'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|4:0
|Гамбург (Гамбург)
|30.07.2022
|1' -77'
|Байройт (Байройт)
|1:3
|Гамбург (Гамбург)