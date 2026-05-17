Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Мориц Хейер - статистика

Фортуна
4 апреля 1995 (31)
#5 | Защитник
185 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
3 : 0
17.05.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Фортуна
3 : 1
10.05.2026
Эльверсберг
70' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
1 : 0
02.05.2026
Фортуна
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Магдебург
2 : 0
18.04.2026
Фортуна
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Фортуна
1 : 2
10.04.2026
Хольштайн
65' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
04.04.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Фортуна
2 : 5
22.03.2026
Герта
1' - 66'
40'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 0
14.03.2026
Фортуна
1' - 79'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Нюрнберг
0 : 1
07.03.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 1
21.02.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 1
24.01.2026
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Фортуна
1 : 0
16.01.2026
Арминия
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
20.12.2025
Гройтер Фюрт
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Эльверсберг
1 : 0
14.12.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Фортуна
0 : 2
05.12.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
30.11.2025
Фортуна
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Фортуна
2 : 1
22.11.2025
Магдебург
1' - 89'
85'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Хольштайн
1 : 0
09.11.2025
Фортуна
62' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1 : 1
02.11.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Герта
1 : 0
25.10.2025
Фортуна
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 2
17.10.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Фортуна
2 : 3
03.10.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Пройссен
1 : 2
14.09.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
30.08.2025
Карлсруэ
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Падерборн
1 : 2
23.08.2025
Фортуна
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 2
09.08.2025
Ганновер-96
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
1' - 82'
Главные новости
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+