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    Мориц Хейер - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Мориц
    Фамилия Хейер
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 1' -74' РБ Лейпциг (Лейпциг) 4:0 Гамбург (Гамбург)
    30.07.2022 1' -77' Байройт (Байройт) 1:3 Гамбург (Гамбург)
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