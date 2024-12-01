Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сайвер Аас - статистика

Одд
Завершил карьеру
15 января 2004 (22)
#18 | Нападающий
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Одд
18
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
1' - 63'
53'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Викинг
3 : 3
20.10.2024
Одд
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Одд
1 : 3
29.09.2024
КФУМ-Камератене
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Кристиансунд
0 : 0
22.09.2024
Одд
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Одд
1 : 0
15.09.2024
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Фредрикстад
2 : 0
31.08.2024
Одд
1' - 90'
32'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Одд
1 : 3
25.08.2024
Русенборг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
ХамКам
1 : 0
18.08.2024
Одд
74' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Одд
1 : 1
11.08.2024
Сарпсборг 08
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Одд
2 : 0
28.07.2024
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Буде-Глимт
3 : 0
19.07.2024
Одд
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Одд
1 : 2
13.07.2024
ХамКам
67' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Одд
1 : 1
28.06.2024
Кристиансунд
60' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
1 : 1
02.06.2024
Одд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Одд
2 : 1
26.05.2024
Лиллестрем
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
КФУМ-Камератене
0 : 0
20.05.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Одд
0 : 4
16.05.2024
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Тромсе
4 : 0
12.05.2024
Одд
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Одд
0 : 2
05.05.2024
Фредрикстад
16' - 81'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Одд
3 : 3
28.04.2024
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Бранн
2 : 0
21.04.2024
Одд
77' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 2
17.04.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Одд
1 : 1
14.04.2024
Сандефьорд
86' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
07.04.2024
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Одд
1 : 1
31.03.2024
Хаугесунд
Был в запасе
Главные новости
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+