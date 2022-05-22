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    Джанни Стенснесс - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Джанни
    Фамилия Стенснесс
    Команда Викинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1999 (24 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Викинг 15 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -57' Викинг (Ставангер) 1:1 Одд (Шиен)
    50' 57'
    06.11.2022 1' -90' Буде-Глимт (Буде) 5:4 Викинг (Ставангер)
    30.10.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:4 Мольде (Мольде)
    23.10.2022 1' -90' Йерв (Гримстад) 2:2 Викинг (Ставангер)
    16.10.2022 1' -68' Викинг (Ставангер) 0:1 Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
    09.10.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 0:3 Лиллестрем (Лиллестрем)
    02.10.2022 Был в запасе Олесунн (Олесунн) 2:1 Викинг (Ставангер)
    28.05.2022 1' -90' Стремсгодсет (Драммен) 3:2 Викинг (Ставангер)
    25.05.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:1 ХамКам (Хамар)
    22.05.2022 1' -90' Тромсе (Тромсе) 1:1 Викинг (Ставангер)
    71'
    16.05.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 3:0 Йерв (Гримстад)
    59'
    12.05.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 0:0 Стремсгодсет (Драммен)
    30.04.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 5:1 Хаугесунд (Хаугесунд)
    24.04.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 2:0 Буде-Глимт (Буде)
    18.04.2022 1' -90' Одд (Шиен) 2:1 Викинг (Ставангер)
    10.04.2022 1' -90' Викинг (Ставангер) 1:0 Олесунн (Олесунн)
    03.04.2022 1' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 0:1 Викинг (Ставангер)
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