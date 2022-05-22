Джанни Стенснесс - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Джанни
|Фамилия
|Стенснесс
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Джанни
|Фамилия
|Стенснесс
|Команда
|Викинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Викинг
|15
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -57'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|Одд (Шиен)
|50' 57'
|06.11.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|5:4
|Викинг (Ставангер)
|30.10.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:4
|Мольде (Мольде)
|23.10.2022
|1' -90'
|Йерв (Гримстад)
|2:2
|Викинг (Ставангер)
|16.10.2022
|1' -68'
|Викинг (Ставангер)
|0:1
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|0:3
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|28.05.2022
|1' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:2
|Викинг (Ставангер)
|25.05.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:1
|ХамКам (Хамар)
|22.05.2022
|1' -90'
|Тромсе (Тромсе)
|1:1
|Викинг (Ставангер)
|71'
|16.05.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|3:0
|Йерв (Гримстад)
|59'
|12.05.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|0:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|30.04.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|24.04.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|2:0
|Буде-Глимт (Буде)
|18.04.2022
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|2:1
|Викинг (Ставангер)
|10.04.2022
|1' -90'
|Викинг (Ставангер)
|1:0
|Олесунн (Олесунн)
|03.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|0:1
|Викинг (Ставангер)