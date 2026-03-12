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Спарта
Сиверт Маннсверк
Статистика
€ 3,50 млн
Сиверт Маннсверк - статистика
Спарта
8 мая 2002 (24)
#20 | Полузащитник
185 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
6
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/8 финала
АЗ Алкмаар
2 : 1
12.03.2026
Спарта
46' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Спарта
3 : 0
18.12.2025
Абердин
1' - 90'
29'
Лига конференций, 5 тур
Университатя
1 : 2
11.12.2025
Спарта
1' - 67'
Лига конференций, 4 тур
Легия
0 : 1
27.11.2025
Спарта
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Спарта
0 : 0
06.11.2025
Ракув
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Риека
1 : 0
24.10.2025
Спарта
1' - 46'
36'
Лига конференций, 1 тур
Спарта
4 : 1
02.10.2025
Шэмрок Роверс
1' - 75'
7'
Лига конференций, 4 раунд
Рига
1 : 0
27.08.2025
Спарта
1' - 62'
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