|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|14.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|20.06.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|29.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)