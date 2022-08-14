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    Anthony Markanich - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Anthony Markanich
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колорадо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2022 Был в запасе Остин (Остин) 1:1 Колорадо (Денвер)
    01.10.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:0 Даллас (Даллас)
    15.09.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    11.09.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    05.09.2022 Был в запасе Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 0:0 Колорадо (Денвер)
    01.09.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 4:1 Колорадо (Денвер)
    28.08.2022 1' -90' Филадельфия Юнион (Филадельфия) 6:0 Колорадо (Денвер)
    21.08.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Хьюстон (Хьюстон)
    18.08.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.08.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    03.08.2022 Был в запасе Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 4:5 Колорадо (Денвер)
    24.07.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 2:1 Колорадо (Денвер)
    17.07.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    14.07.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Орландо Сити (Орландо)
    10.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Колорадо (Денвер)
    05.07.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:3 Остин (Остин)
    26.06.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 3:0 Колорадо (Денвер)
    20.06.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Колорадо (Денвер)
    29.05.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    19.05.2022 Был в запасе Канзаc Сити (Канзас-Сити) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.05.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
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