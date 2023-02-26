Йерсон Москера - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Йерсон
|Фамилия
|Москера
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 2001 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Йерсон
|Фамилия
|Москера
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 мая 2001 (21 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|1' -73'
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Хьюстон (Хьюстон)