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Эйрик Хауган - статистика

Мольде
27 августа 1997 (29), Мольде
#19 | Защитник
185 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 39'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мольде
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Мольде
2 : 0
06.09.2026
КФУМ-Камератене
1' - 39'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Волеренга
3 : 4
30.08.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Мольде
3 : 2
16.08.2026
Тромсе
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.08.2026
Мольде
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
КФУМ-Камератене
2 : 4
26.07.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
1 : 2
18.07.2026
Бранн
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Олесунн
2 : 2
11.07.2026
Мольде
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Мольде
1 : 0
16.05.2026
Кристиансунд
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Тромсе
2 : 0
10.05.2026
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Буде-Глимт
0 : 1
04.05.2026
Мольде
85' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Мольде
5 : 1
26.04.2026
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Мольде
4 : 1
12.04.2026
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Мольде
0 : 1
06.04.2026
Лиллестрем
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Викинг
4 : 1
21.03.2026
Мольде
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
2 : 0
14.03.2026
Русенборг
90' - 90'
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