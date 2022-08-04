Эйрик Хауган - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Хауган
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,10
млн
|Имя
|Эйрик
|Фамилия
|Хауган
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мольде
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|27.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|06.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|67'
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|87'
|11.08.2022
|1' -90'
|Кишварда (Кишварда)
|2:1
|Мольде (Мольде)
|04.08.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|28.07.2022
|1' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|24'
|21.07.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)