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    Алиун Ндур - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Алиун
    Фамилия Ндур
    Команда Хаугесунд
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 октября 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зюлте-Варегем 18 3 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 46' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 4:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    82'
    24.02.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:3 Кортрейк (Кортрейк)
    49'
    18.02.2023 75' -90' Серен (Серен) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    29.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    32'
    21.01.2023 1' -60' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    18.01.2023 46' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    62'
    14.01.2023 75' -90' Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 90' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    27.12.2022 1' -58' Сент-Труйден (Брюссель) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    12.11.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 5:5 Эйпен (Эйпен)
    05.11.2022 90' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Зюлте-Варегем (Варегем)
    29.10.2022 85' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Стандард (Льеж)
    23.10.2022 81' -90' Остенде (Остенде) 2:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    20.10.2022 46' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    90'
    15.10.2022 78' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.10.2022 1' -63' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    40'
    01.10.2022 1' -83' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    17.09.2022 1' -59' Зюлте-Варегем (Варегем) 0:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    11.09.2022 56' -90' Гент (Гент) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
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