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Армения. Премьер-лига
Команды
Арарат-Армения
Алиун Ндур
Статистика
€ 400 тыс
Алиун Ндур - статистика
Арарат-Армения
21 октября 1997 (28), Дакар
#25 | Нападающий
183 см
Сенегал
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арарат-Армения
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Целе
2 : 0
11.08.2026
Арарат-Армения
89' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Арарат-Армения
2 : 1
04.08.2026
Целе
90' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Шэмрок Роверс
2 : 1
28.07.2026
Арарат-Армения
90' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
21.07.2026
Шэмрок Роверс
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 раунд
Рига
3 : 2
14.07.2026
Арарат-Армения
87' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Арарат-Армения
2 : 0
07.07.2026
Рига
72' - 90'
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