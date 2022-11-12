Алиун Ндур - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Алиун
|Фамилия
|Ндур
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
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€ 600
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|Имя
|Алиун
|Фамилия
|Ндур
|Команда
|Хаугесунд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зюлте-Варегем
|18
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|82'
|24.02.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|49'
|18.02.2023
|75' -90'
|Серен (Серен)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|29.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|32'
|21.01.2023
|1' -60'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|18.01.2023
|46' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|62'
|14.01.2023
|75' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|90' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|27.12.2022
|1' -58'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|5:5
|Эйпен (Эйпен)
|05.11.2022
|90' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|29.10.2022
|85' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Стандард (Льеж)
|23.10.2022
|81' -90'
|Остенде (Остенде)
|2:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.10.2022
|46' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|90'
|15.10.2022
|78' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.10.2022
|1' -63'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|40'
|01.10.2022
|1' -83'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|1' -59'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|0:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|11.09.2022
|56' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)