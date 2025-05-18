Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 275 тыс

Лука Баццоли - статистика

Рот-Вайсс
1 ноября 2000 (25)
#32 | Защитник
188 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
19
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
1' - 90'
74'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
2 : 0
09.05.2025
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
0 : 5
02.05.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
1 : 1
26.04.2025
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кельн
3 : 1
20.04.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
1 : 1
13.04.2025
Карлсруэ
1' - 71'
49'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Фортуна
1 : 0
05.04.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 1
30.03.2025
Айнтрахт
1' - 90'
65'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 1
15.03.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 0
28.02.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
1' - 90'
24'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Падерборн
2 : 0
14.02.2025
Пройссен
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 2
07.02.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
02.02.2025
Пройссен
32' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
0 : 0
21.12.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Герта
1 : 2
13.12.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
1 : 2
07.12.2024
Магдебург
1' - 59'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0 : 0
30.11.2024
Пройссен
64' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 1
22.11.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гамбург
4 : 1
31.08.2024
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн
1' - 46'
29'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 1
04.08.2024
Пройссен
1' - 73'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
1
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+