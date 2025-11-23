Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 300 тыс

Мозес Мава - статистика

Сепси
4 августа 1996 (30)
#14 | Нападающий
185 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
24
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
3 : 0
08.11.2025
ХамКам
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 1
02.11.2025
Сандефьорд
1' - 75'
5'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 3
26.10.2025
ХамКам
62' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
ХамКам
2 : 1
19.10.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Фредрикстад
1 : 1
05.10.2025
ХамКам
68' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
4 : 0
28.09.2025
Русенборг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Тромсе
1 : 0
21.09.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
ХамКам
1 : 3
31.08.2025
Сарпсборг 08
1' - 64'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
22.08.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 0
17.08.2025
Брюне
1' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Мольде
1 : 0
09.08.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
1 : 3
03.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Хаугесунд
0 : 3
26.07.2025
ХамКам
1' - 76'
55'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
1 : 1
20.07.2025
Фредрикстад
1' - 78'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
2 : 0
13.07.2025
ХамКам
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
1 : 1
05.07.2025
Бранн
1' - 62'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Брюне
1 : 1
29.06.2025
ХамКам
1' - 82'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
ХамКам
1 : 3
22.06.2025
Тромсе
1' - 56'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
0 : 3
31.05.2025
ХамКам
1' - 81'
7, 73'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
ХамКам
2 : 1
25.05.2025
Мольде
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Волеренга
1 : 1
16.05.2025
ХамКам
1' - 65'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
11.05.2025
ХамКам
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
02.05.2025
КФУМ-Камератене
1' - 87'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сандефьорд
2 : 0
27.04.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
2 : 5
21.04.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Буде-Глимт
3 : 0
05.04.2025
ХамКам
65' - 90'
86'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
ХамКам
2 : 1
30.03.2025
Кристиансунд
Был в запасе
Главные новости
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+