Иван Насберг - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Насберг
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Насберг
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осло
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|6' 63'
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|90' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|30.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)