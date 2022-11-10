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    Иван Насберг - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Насберг
    Команда Волеренга
    Состав Основной
    Родной город Осло
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 6 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    6' 63'
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    30.01.2023 90' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    07.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    28.12.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    22.12.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 ПАОК (Салоники)
    13.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
    05.11.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 ПАС (Яннина)
    30.10.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    17.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    02.10.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
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