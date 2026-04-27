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Бельгия. Про-Лига
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Льеж
Эрик Н'Жо
Статистика
Эрик Н'Жо - статистика
Льеж
1 июня 2004 (22)
#16 | Защитник
187 см
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Франция. Лига 2 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Льеж
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Льеж
1 : 2
27.04.2026
Ломмел
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 0
23.04.2026
Льеж
1' - 59'
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