Ларс-Йорген Салвесен - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Ларс-Йорген
|Фамилия
|Салвесен
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Ларс-Йорген
|Фамилия
|Салвесен
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|90' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|83' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|27.10.2022
|78' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|76' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Буде-Глимт (Буде)
|15.09.2022
|1' -46'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|58' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Буде-Глимт (Буде)