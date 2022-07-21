Иго Огбу - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Иго
|Фамилия
|Огбу
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Иго
|Фамилия
|Огбу
|Команда
|Лиллестрем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|3
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|04.08.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|28.07.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|85'
|21.07.2022
|1' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|58'