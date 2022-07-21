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    Иго Огбу - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Иго
    Фамилия Огбу
    Команда Лиллестрем
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 2000 (23 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиллестрем 3 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 2:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    04.08.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:3 Антверпен (Антверпен)
    28.07.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 5:2 СИК (Сейняйоки)
    85'
    21.07.2022 1' -90' СИК (Сейняйоки) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    58'
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