Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Тин Плавотич - статистика

Аустрия
30 июня 1997 (29), Вена
#24 | Защитник
197 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
24
3
1
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
0 : 3
17.05.2026
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рапид
0 : 2
10.05.2026
Аустрия
1' - 90'
60'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Аустрия
1 : 0
03.05.2026
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Штурм
1 : 1
26.04.2026
Аустрия
1' - 90'
54'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Зальцбург
3 : 1
22.04.2026
Аустрия
59' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
ЛАСК
4 : 1
05.04.2026
Аустрия
1' - 11'
11'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Аустрия
2 : 5
15.03.2026
Штурм
1' - 55'
43'
55'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рид
0 : 2
08.03.2026
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
2 : 2
01.03.2026
ЛАСК
1' - 63'
6'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
2 : 1
21.02.2026
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 0
15.02.2026
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
0 : 2
06.02.2026
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия
3 : 1
14.12.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсберг
2 : 1
07.12.2025
Аустрия
1' - 90'
62'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия
0 : 0
29.11.2025
Тироль
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
2 : 3
22.11.2025
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
2 : 1
08.11.2025
Грацер
1' - 64'
24'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
2 : 1
01.11.2025
Аустрия
1' - 84'
74'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 3
26.10.2025
Зальцбург
66' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
2 : 3
18.10.2025
Аустрия
75' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 3
24.08.2025
Хартберг
1' - 29'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
ЛАСК
2 : 1
17.08.2025
Аустрия
1' - 90'
87'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
1' - 71'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Грацер
2 : 2
03.08.2025
Аустрия
1' - 90'
Главные новости
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
2
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
2
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+