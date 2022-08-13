Том Спарроу - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Спарроу
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (20 лет)
|Имя
|Том
|Фамилия
|Спарроу
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2003 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:4
|Уотфорд (Уотфорд)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|17.08.2022
|78' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.08.2022
|1' -79'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)