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    Фабиу Тавареш - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Фабиу
    Фамилия Тавареш
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 января 2001 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2023 65' -90' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 85' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    21.12.2022 90' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    10.12.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.11.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    25.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    22.10.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    19.10.2022 90' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    08.10.2022 60' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    03.09.2022 68' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 89' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 89' -90' Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 73' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
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