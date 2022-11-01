Фабиу Тавареш - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Тавареш
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фабиу
|Фамилия
|Тавареш
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|65' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|85' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|21.12.2022
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|19.10.2022
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|08.10.2022
|60' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|03.09.2022
|68' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|89' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|89' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|31.07.2022
|73' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)