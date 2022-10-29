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    Райан Хоули - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Райан
    Фамилия Хоули
    Команда Ковентри
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 ноября 2003 (19 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 70' Хаддерсфилд Таун 0:4 Ковентри Англия. Чемпионшип, 35 тур
    24'
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    Статистика по турнирам
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