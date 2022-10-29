Райан Хоули - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Хоули
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2003 (19 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Хоули
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 ноября 2003 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 70'
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|24'
|14.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -70'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|24'
|14.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)