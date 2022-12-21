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    Лайам Келли - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Лайам
    Фамилия Келли
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Родной город Милтон-Кинс
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1990 (33 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 89' - 90' Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 86' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 89' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 86' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    03.02.2023 90' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    21.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    14.01.2023 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    01.01.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 58' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    21.12.2022 84' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 78' -90' Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    10.12.2022 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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