Лайам Келли - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лайам
|Фамилия
|Келли
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милтон-Кинс
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|89' - 90'
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|86' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|89' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|86' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|03.02.2023
|90' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.01.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|58' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|21.12.2022
|84' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|78' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)