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Англия. Чемпионшип
Команды
Бирмингем Сити
Ли Бьюкэнан
Статистика
€ 1,20 млн
Ли Бьюкэнан - статистика
Бирмингем Сити
7 марта 2001 (25), Мэнсфилд
#3 | Защитник
175 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.09.2026
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
1 : 2
12.09.2026
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
2 : 1
09.09.2026
Бирмингем Сити
Был в запасе
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Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Суонси
0 : 1
08.08.2026
Бирмингем Сити
46' - 90'
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