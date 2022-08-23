Эйран Кашин - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Эйран
|Фамилия
|Кашин
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Эйран
|Фамилия
|Кашин
|Команда
|Дерби Каунти
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 ноября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерби Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)