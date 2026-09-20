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Коламбус
Nicholas Hagen
Статистика
Nicholas Hagen - статистика
Коламбус
#1 | Вратарь
Гватемала
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Коламбус
3 : 0
06.09.2026
Колорадо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гватемала
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Эквадор
3 : 0
07.06.2026
Гватемала
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Чехия
3 : 1
05.06.2026
Гватемала
Был в запасе
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