Бруно Силва - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серро Ларго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Бруно
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Серро Портеньо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Серро Ларго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 марта 1980 (42 года)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.12.2009
|64' -90'
|Тимишоара (Тимишоара)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|05.11.2009
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2009
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|17.09.2009
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Тимишоара (Тимишоара)