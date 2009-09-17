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    Бруно Силва - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Силва
    Команда Серро Портеньо
    Состав Основной
    Родной город Серро Ларго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 марта 1980 (42 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    02.12.2009 64' -90' Тимишоара (Тимишоара) 1:2 Аякс (Амстердам)
    05.11.2009 Был в запасе Динамо (Загреб) 0:2 Аякс (Амстердам)
    01.10.2009 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 1:1 Аякс (Амстердам)
    17.09.2009 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Тимишоара (Тимишоара)
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