Том Роте - статистика
#36 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Роте
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Том
|Фамилия
|Роте
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|5:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)
|01.10.2022
|77' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:3
|Вердер (Бремен)