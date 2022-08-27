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    Том Роте - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Роте
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 октября 2004 (18 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 Был в запасе Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    22.10.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 5:0 Штутгарт (Штутгарт)
    16.10.2022 Был в запасе Унион (Берлин) 2:0 Боруссия (Дортмунд)
    08.10.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    01.10.2022 77' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    17.09.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.09.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:0 Боруссия (Дортмунд)
    02.09.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.08.2022 Был в запасе Герта (Берлин) 0:1 Боруссия (Дортмунд)
    20.08.2022 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 2:3 Вердер (Бремен)
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