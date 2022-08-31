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    Робинзон Звонков - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Робинзон
    Фамилия Звонков
    Команда Тверь
    Состав Основной
    Родной город Барнаул
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 октября 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тверь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2022 1' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
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