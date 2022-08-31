Робинзон Звонков - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Робинзон
|Фамилия
|Звонков
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Робинзон
|Фамилия
|Звонков
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнаул
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 октября 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)