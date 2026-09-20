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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Рафа Марин
Статистика
€ 12 млн
Рафа Марин - статистика
Наполи
19 мая 2002 (24)
#16 | Защитник
191 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
77'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
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Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
1' - 81'
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