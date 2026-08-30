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Дания. Суперлига
Команды
Оденсе
Петер Теркильдсен
Статистика
€ 450 тыс
Петер Теркильдсен - статистика
Оденсе
13 июня 1998 (28)
#2 | Полузащитник
190 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Польша. Экстракласа 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Польша. Экстракласа 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Норвегия. Элитсериен 2023
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оденсе
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
1 : 1
30.08.2026
Оденсе
1' - 79'
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
2 : 2
23.08.2026
Оденсе
1' - 74'
65'
Дания. Суперлига, 4 тур
Оденсе
1 : 2
16.08.2026
Хорсенс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Силькеборг
1 : 0
10.08.2026
Оденсе
59' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Оденсе
1 : 0
03.08.2026
Сендерийск
75' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
1' - 79'
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