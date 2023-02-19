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    Симен Нордли - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Симен
    Фамилия Нордли
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 декабря 1999 (23 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рандерс 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 46' -90' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    26.02.2023 1' -85' Рандерс (Рандерс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.02.2023 1' -82' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
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