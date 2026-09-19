Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Норвегия. Элитсериен, 3 тур