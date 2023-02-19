Симен Нордли - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Симен
|Фамилия
|Нордли
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Симен
|Фамилия
|Нордли
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:2
|Рандерс (Рандерс)
|26.02.2023
|1' -85'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|1' -82'
|Оденсе (Оденсе)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)