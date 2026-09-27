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Команды
Борнмут
Даниэль Джеббисон
Статистика
€ 6 млн
Даниэль Джеббисон - статистика
Борнмут
11 июля 2003 (23)
#29 | Нападающий
190 см
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Борнмут
0 : 1
20.09.2026
Ливерпуль
75' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
78' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
2 : 2
05.09.2026
Борнмут
89' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
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И
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Борнмут
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Борнмут
4 : 0
08.09.2026
Линкольн
78' - 90'
90'
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