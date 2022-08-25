Бледиан Красники - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Бледиан
|Фамилия
|Красники
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2001 (21 год)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Бледиан
|Фамилия
|Красники
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 76'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 86'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|82' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|70' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|1' -61'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|1' -67'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|46' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|85' -90'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)