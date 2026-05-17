Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 850 тыс

Ноа Лосли - статистика

Бохум
23 января 1997 (29)
#20 | Защитник
186 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бохум
28
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Карлсруэ
1 : 2
17.05.2026
Бохум
1' - 90'
39'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Бохум
1 : 1
09.05.2026
Ганновер-96
1' - 90'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Бохум
2 : 1
26.04.2026
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Бохум
4 : 1
12.04.2026
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
4 : 1
04.04.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Бохум
2 : 3
22.03.2026
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
1 : 1
14.03.2026
Бохум
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Бохум
3 : 2
07.03.2026
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Фортуна
2 : 1
27.02.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Бохум
1 : 1
20.02.2026
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Бохум
0 : 0
15.02.2026
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 1
06.02.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Бохум
2 : 0
31.01.2026
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Эльверсберг
1 : 1
25.01.2026
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Бохум
2 : 2
20.12.2025
Карлсруэ
1' - 90'
35'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
0 : 0
13.12.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 0
06.12.2025
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
29.11.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
1 : 2
21.11.2025
Динамо Дрезден
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
1' - 90'
30'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
2 : 0
02.11.2025
Магдебург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Хольштайн
1 : 1
25.10.2025
Бохум
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
3 : 2
18.10.2025
Герта
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
04.10.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
27.09.2025
Фортуна
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
2 : 1
20.09.2025
Бохум
60' - 90'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Падерборн
1 : 0
12.09.2025
Бохум
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Бохум
1 : 2
30.08.2025
Пройссен
58' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Бохум
2 : 0
10.08.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
Был в запасе
Главные новости
Сафонов оценил шансы России выиграть чемпионат мира или Евро
11:48
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
1
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
2
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
10
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+