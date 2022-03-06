Оливье Кустодио - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Кустодио
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Кустодио
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтре
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|30
|1
|1
|12
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
|Лугано (Лугано)
|07.05.2022
|62' -90'
|Лугано (Лугано)
|3:1
|Янг Бойз (Берн)
|85'
|30.04.2022
|1' -66'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|24.04.2022
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|3:0
|Лугано (Лугано)
|84'
|18.04.2022
|1' -72'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|4:1
|Лугано (Лугано)
|10.04.2022
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:3
|Сьон (Сьон)
|03.04.2022
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Лугано (Лугано)
|20.03.2022
|67' -90'
|Лугано (Лугано)
|3:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|12.03.2022
|1' -90'
|Сьон (Сьон)
|0:3
|Лугано (Лугано)
|06.03.2022
|1' -46'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Базель (Базель)
|03.03.2022
|1' -90'
|Грассхоппер (Цюрих)
|1:2
|Лугано (Лугано)
|26.02.2022
|1' -80'
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Серветт (Женева)
|53'
|19.02.2022
|1' -79'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|38'
|13.02.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Лугано (Лугано)
|06.02.2022
|1' -81'
|Лугано (Лугано)
|2:1
|Люцерн (Люцерн)
|19.12.2021
|1' -74'
|Лугано (Лугано)
|0:5
|Янг Бойз (Берн)
|70'
|11.12.2021
|1' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|90'
|05.12.2021
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Сьон (Сьон)
|40' 67'
|01.12.2021
|1' -81'
|Янг Бойз (Берн)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Грассхоппер (Цюрих)
|0:1
|Лугано (Лугано)
|79'
|21.11.2021
|52' -90'
|Лугано (Лугано)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|07.11.2021
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:2
|Лугано (Лугано)
|31.10.2021
|57' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:1
|Серветт (Женева)
|24.10.2021
|1' -59'
|Базель (Базель)
|2:0
|Лугано (Лугано)
|16.10.2021
|1' -81'
|Цюрих (Цюрих)
|1:0
|Лугано (Лугано)
|02.10.2021
|82' -90'
|Лугано (Лугано)
|2:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|83'
|23.09.2021
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Грассхоппер (Цюрих)
|90'
|12.09.2021
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|1:1
|Базель (Базель)
|57'
|28.08.2021
|1' -89'
|Сьон (Сьон)
|3:2
|Лугано (Лугано)
|08.08.2021
|1' -86'
|Лугано (Лугано)
|2:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|84'
|01.08.2021
|1' -89'
|Серветт (Женева)
|0:2
|Лугано (Лугано)
|41'
|25.07.2021
|1' -60'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)