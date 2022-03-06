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    Оливье Кустодио - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Оливье
    Фамилия Кустодио
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Родной город Монтре
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 30 1 1 12 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -90' Базель (Базель) 2:1 Лугано (Лугано)
    07.05.2022 62' -90' Лугано (Лугано) 3:1 Янг Бойз (Берн)
    85'
    30.04.2022 1' -66' Лугано (Лугано) 1:1 Грассхоппер (Цюрих)
    24.04.2022 1' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 3:0 Лугано (Лугано)
    84'
    18.04.2022 1' -72' Лозанна-Спорт (Лозанна) 4:1 Лугано (Лугано)
    10.04.2022 1' -90' Лугано (Лугано) 1:3 Сьон (Сьон)
    03.04.2022 1' -90' Люцерн (Люцерн) 2:2 Лугано (Лугано)
    20.03.2022 67' -90' Лугано (Лугано) 3:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    12.03.2022 1' -90' Сьон (Сьон) 0:3 Лугано (Лугано)
    06.03.2022 1' -46' Лугано (Лугано) 0:2 Базель (Базель)
    03.03.2022 1' -90' Грассхоппер (Цюрих) 1:2 Лугано (Лугано)
    26.02.2022 1' -80' Лугано (Лугано) 2:0 Серветт (Женева)
    53'
    19.02.2022 1' -79' Лугано (Лугано) 0:2 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    38'
    13.02.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 3:0 Лугано (Лугано)
    06.02.2022 1' -81' Лугано (Лугано) 2:1 Люцерн (Люцерн)
    19.12.2021 1' -74' Лугано (Лугано) 0:5 Янг Бойз (Берн)
    70'
    11.12.2021 1' -90' Санкт-Галлен (Санкт-Галлен) 1:1 Лугано (Лугано)
    90'
    05.12.2021 1' -90' Лугано (Лугано) 2:0 Сьон (Сьон)
    40' 67'
    01.12.2021 1' -81' Янг Бойз (Берн) 3:1 Лугано (Лугано)
    27.11.2021 Был в запасе Грассхоппер (Цюрих) 0:1 Лугано (Лугано)
    79'
    21.11.2021 52' -90' Лугано (Лугано) 3:1 Люцерн (Люцерн)
    07.11.2021 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:2 Лугано (Лугано)
    31.10.2021 57' -90' Лугано (Лугано) 2:1 Серветт (Женева)
    24.10.2021 1' -59' Базель (Базель) 2:0 Лугано (Лугано)
    16.10.2021 1' -81' Цюрих (Цюрих) 1:0 Лугано (Лугано)
    02.10.2021 82' -90' Лугано (Лугано) 2:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    83'
    23.09.2021 1' -90' Лугано (Лугано) 1:1 Грассхоппер (Цюрих)
    90'
    12.09.2021 1' -90' Лугано (Лугано) 1:1 Базель (Базель)
    57'
    28.08.2021 1' -89' Сьон (Сьон) 3:2 Лугано (Лугано)
    08.08.2021 1' -86' Лугано (Лугано) 2:1 Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
    84'
    01.08.2021 1' -89' Серветт (Женева) 0:2 Лугано (Лугано)
    41'
    25.07.2021 1' -60' Лугано (Лугано) 0:2 Цюрих (Цюрих)
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