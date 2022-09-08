Тосин Айегун - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Тосин
|Фамилия
|Айегун
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Тосин
|Фамилия
|Айегун
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 46'
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|2:2
|Янг Бойз
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|75'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Грассхоппер
|1:2
|Цюрих
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|66' 73'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|32'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|9
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|1' -84'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|79'
|13.10.2022
|1' -70'
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|87'
|15.09.2022
|1' -82'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|60'
|08.09.2022
|1' -80'
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)
|25.08.2022
|63' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Цюрих (Цюрих)
|80'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|11.08.2022
|1' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|3:0
|Линфилд (Белфаст)
|04.08.2022
|1' -85'
|Линфилд (Белфаст)
|0:2
|Цюрих (Цюрих)
|8'