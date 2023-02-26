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    Theodore Ku-DiPietro - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Theodore Ku-DiPietro
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ди Си Юнайтед 2 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 62' -90' Коламбус (Коламбус) 2:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    26.02.2023 67' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Торонто (Торонто)
    90' 90'
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