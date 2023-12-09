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    Крейг Хэлкетт - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Крейг
    Фамилия Хэлкетт
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1995 (28 лет)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 75' - 90' Сент-Джонстон 0:1 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    03.02.2024 89' - 90' Данди 1:3 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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