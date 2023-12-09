Крейг Хэлкетт - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Хэлкетт
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Крейг
|Фамилия
|Хэлкетт
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|75' - 90'
|Сент-Джонстон
|0:1
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|03.02.2024
|89' - 90'
|Данди
|1:3
|Хартс
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2024
|75' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|03.02.2024
|89' -90'
|Данди (Данди)
|1:3
|Хартс (Эдинбург)
|27.01.2024
|90' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Абердин (Абердин)
|23.01.2024
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:2
|Данди (Данди)
|02.01.2024
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|30.12.2023
|1' -61'
|Хартс (Эдинбург)
|2:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|27.12.2023
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:1
|Хартс (Эдинбург)
|23.12.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|2:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|78'
|16.12.2023
|90' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|09.12.2023
|71' -90'
|Абердин (Абердин)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|06.12.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)