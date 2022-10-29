Тилль Шумахер - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Тилль
|Фамилия
|Шумахер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Тилль
|Фамилия
|Шумахер
|Команда
|Аустрия К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эссен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Рапид
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 2 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Аустрия К
|0:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 1 тур
|19.03.2023
|1' - 70'
|Аустрия Л
|4:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия К
|15
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|02.04.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.03.2023
|1' -70'
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|12.03.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|88'
|05.03.2023
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|33' 84'
|25.02.2023
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|1' -59'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|29.10.2022
|85' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Тироль (Ваттенс)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|0:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|49'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|1:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|11.09.2022
|81' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:4
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28.08.2022
|1' -83'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|07.08.2022
|76' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|31.07.2022
|80' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Рапид (Вена)
|23.07.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)