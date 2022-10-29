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    Тилль Шумахер - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Тилль
    Фамилия Шумахер
    Команда Аустрия К
    Состав Основной
    Родной город Эссен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1997 (25 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Рапид 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 2 тур
    02.04.2023 1' - 90' Аустрия К 0:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 1 тур
    19.03.2023 1' - 70' Аустрия Л 4:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия К 15 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 1' -90' Рапид (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    02.04.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    19.03.2023 1' -70' Аустрия Л (Лустенау) 4:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    12.03.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    88'
    05.03.2023 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 3:0 Альтах (Альтах)
    33' 84'
    25.02.2023 1' -90' Штурм (Грац) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    12.02.2023 Был в запасе Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 1' -59' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.11.2022 1' -90' Рид (Рид) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    29.10.2022 85' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Тироль (Ваттенс)
    22.10.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 0:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    15.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 1:3 ЛАСК (Линц)
    08.10.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 2:1 Аустрия Л (Лустенау)
    49'
    02.10.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 2:3 Аустрия К (Клагенфурт)
    17.09.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 1:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    11.09.2022 81' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    04.09.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 3:4 Аустрия К (Клагенфурт)
    28.08.2022 1' -83' Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 1:0 Рид (Рид)
    07.08.2022 76' -90' Тироль (Ваттенс) 2:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    31.07.2022 80' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:1 Рапид (Вена)
    23.07.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
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