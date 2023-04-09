Давид Айяла - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Айяла
|Команда
|Портленд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|77' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Портленд
|США. МЛС, 10 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портленд
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|77' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Портленд (Портленд)
|90'