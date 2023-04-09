Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Давид Айяла - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Айяла
    Команда Портленд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 77' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:0 Портленд США. МЛС, 10 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портленд 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 77' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Портленд (Портленд)
    90'
    • Читайте нас: 