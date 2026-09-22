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Аргентина. Примера
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Индепендьенте Ривадавия
Хосе Флорентин
Статистика
€ 2,20 млн
Хосе Флорентин - статистика
Индепендьенте Ривадавия
5 июля 1996 (30)
#25 | Полузащитник
181 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Барракас Сентраль
0 : 1
22.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
1' - 90'
12'
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте Ривадавия
4 : 3
12.09.2026
Альдосиви
1' - 90'
19'
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
3 : 1
07.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
1' - 90'
68'
40'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
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