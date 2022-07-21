Вацлав Юрецка - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Юрецка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Юрецка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|3
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|82' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|90'
|04.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)
|28.07.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|20' 18'
|21.07.2022
|54' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)