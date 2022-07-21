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    Вацлав Юрецка - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Вацлав
    Фамилия Юрецка
    Команда Словацко
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 1994 (28 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 3 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 82' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Славия (Прага)
    90'
    04.08.2022 Был в запасе Славия (Прага) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    28.07.2022 1' -90' Славия (Прага) 7:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    20' 18'
    21.07.2022 54' -90' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
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