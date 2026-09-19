Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Баник
Вацлав Юрецка
Статистика
€ 700 тыс
Вацлав Юрецка - статистика
Баник
26 июня 1994 (32)
#15 | Нападающий
182 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
56' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
1' - 72'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
1' - 70'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Турция. Суперлига 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
8
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
56' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
1' - 72'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
1' - 62'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
1 : 0
29.08.2026
Сигма
1' - 85'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
16.08.2026
Артис
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
09.08.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
0 : 4
01.08.2026
Славия
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
0 : 1
25.07.2026
Баник
1' - 66'
60'
Главные новости
Батраков: «Не застал настоящего фанатского движения в России»
10:59
Стало известно, какие разногласия были у Ротенберга со спортивным директором «Локомотива»
10:47
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+