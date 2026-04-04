Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 1
Команды
Рубин Я
Бека Джанелидзе
Статистика
€ 125 тыс
Бека Джанелидзе - статистика
Рубин Я
16 октября 2001 (24)
#9 | Нападающий
176 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
20'
53'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
1' - 78'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 2026
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин Я
17
7
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Севастополь
3 : 1
22.09.2026
Рубин Я
1' - 90'
20'
53'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Кызылташ
2 : 0
12.09.2026
Рубин Я
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Рубин Я
4 : 1
29.08.2026
Дружба
1' - 90'
84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Нарт
0 : 1
22.08.2026
Рубин Я
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Рубин Я
2 : 1
15.08.2026
Нефтяник
1' - 84'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 18 тур
Динамо-2 Мх
1 : 1
09.08.2026
Рубин Я
1' - 90'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Рубин Я
3 : 2
01.08.2026
Ангушт
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
25.07.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Дружба
2 : 2
04.07.2026
Рубин Я
45' - 90'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Нефтяник
2 : 1
20.06.2026
Рубин Я
1' - 49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Рубин Я
0 : 0
13.06.2026
Динамо-2 Мх
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Ангушт
0 : 1
06.06.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Рубин Я
1 : 1
30.05.2026
Спартак-Нальчик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
ПСК
3 : 1
23.05.2026
Рубин Я
1' - 78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Рубин Я
5 : 2
16.05.2026
Кызылташ
1' - 90'
54, 65, 90'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Рубин Я
1 : 0
08.05.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Рубин Я
3 : 0
02.05.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Ростов-2
1 : 0
25.04.2026
Рубин Я
70' - 90'
24'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Рубин Я
0 : 2
04.04.2026
Шахтер Донецк РФ
Был в запасе
Главные новости
Батраков: «Не застал настоящего фанатского движения в России»
10:59
Стало известно, какие разногласия были у Ротенберга со спортивным директором «Локомотива»
10:47
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+