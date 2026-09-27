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Колумбия. Примера А
Команды
Интернасьонал де Богота
Кристиан Дажоме
Статистика
€ 600 тыс
Кристиан Дажоме - статистика
Интернасьонал де Богота
3 января 1994 (32), Богота
#11 | Нападающий
172 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Депортиво Перейра
0 : 0
27.09.2026
Интернасьонал де Богота
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Атлетико Букараманга
2 : 0
21.09.2026
Интернасьонал де Богота
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 13 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 3
17.09.2026
Атлетико Насьональ
60' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
30
3
2
8
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.10.2024
Шарлотт
60' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
06.10.2024
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Нэшвилл
3 : 4
03.10.2024
Ди Си Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
29.09.2024
Коламбус
78' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
23.09.2024
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
90'
США. МЛС, 40 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
1 : 2
08.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Торонто
1 : 3
01.09.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
88'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 4
25.08.2024
Даллас
1' - 46'
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
14'
США. МЛС, 33 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
14.07.2024
Нэшвилл
1' - 90'
51, 55'
США. МЛС, 29 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
30.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 20'
14'
20'
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
23.06.2024
Динамо Хьюстон
1' - 83'
73'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
20.06.2024
Атланта Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Шарлотт
1 : 0
16.06.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
75'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
4 : 2
30.05.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
63'
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
42'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 0
19.05.2024
Ди Си Юнайтед
64' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 4
16.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 55'
США. МЛС, 16 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
12.05.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 46'
38'
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
05.05.2024
Филадельфия Юнион
1' - 86'
9'
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
21.04.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
14.04.2024
Орландо Сити
1' - 87'
45'
США. МЛС, 9 тур
Коламбус
1 : 1
07.04.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
31.03.2024
Монреаль
1' - 74'
53'
США. МЛС, 7 тур
Сент-Луис
2 : 2
24.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
16.03.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
0 : 0
10.03.2024
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
2 : 2
03.03.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
72' - 90'
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