Хосе Сифуэнтес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Сифуэнтес
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Сифуэнтес
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 марта 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|1' - 90'
|Лос-Анджелес
|3:0
|Остин
|США. МЛС, 9 тур
|02.04.2023
|82' - 90'
|Колорадо
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 9 тур
|28.03.2023
|88' - 90'
|Австралия
|1:2
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|24.03.2023
|1' - 90'
|Австралия
|3:1
|Эквадор
|Товарищеские матчи. Сборные
|18.03.2023
|65' - 90'
|Сиэтл
|0:0
|Лос-Анджелес
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Остин (Остин)
|02.04.2023
|82' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|18.03.2023
|65' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|13.03.2023
|65' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|4:0
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|67'
|05.03.2023
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Портленд (Портленд)