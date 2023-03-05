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    Хосе Сифуэнтес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Хосе
    Фамилия Сифуэнтес
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 марта 1999 (24 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 1' - 90' Лос-Анджелес 3:0 Остин США. МЛС, 9 тур
    02.04.2023 82' - 90' Колорадо 0:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 9 тур
    28.03.2023 88' - 90' Австралия 1:2 Эквадор Товарищеские матчи. Сборные
    24.03.2023 1' - 90' Австралия 3:1 Эквадор Товарищеские матчи. Сборные
    18.03.2023 65' - 90' Сиэтл 0:0 Лос-Анджелес США. МЛС, 5 тур
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