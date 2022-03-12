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    Мехром Мадаминов - статистика

    #72 | Нападающий
    Имя Мехром
    Отчество Зикриддинович
    Фамилия Мадаминов
    Команда Енисей
    Состав Молодежный
    Родной город Худжанд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2022 90' -90' Томь (Томск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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