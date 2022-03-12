Мехром Мадаминов - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Мехром
|Отчество
|Зикриддинович
|Фамилия
|Мадаминов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Худжанд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Мехром
|Отчество
|Зикриддинович
|Фамилия
|Мадаминов
|Команда
|Енисей
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Худжанд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2022
|90' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)