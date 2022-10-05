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    Валентин Пальцев - статистика

    #77 | Защитник
    Имя Валентин
    Фамилия Пальцев
    Команда КАМАЗ
    Состав Основной
    Родной город Нижний Новгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июля 2001 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.04.2023 1' - 90' Динамо Мх 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 1' - 90' КАМАЗ 1:0 Алания Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 1' - 90' Балтика 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 24 тур
    18.03.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:0 Рубин Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    01.11.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Енисей (Красноярск)
    05.10.2022 66' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
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