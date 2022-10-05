Валентин Пальцев - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Пальцев
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 2001 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Пальцев
|Команда
|КАМАЗ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июля 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.04.2023
|1' - 90'
|Динамо Мх
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|1:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|1' - 90'
|Балтика
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 24 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Рубин
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|01.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|05.10.2022
|66' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)