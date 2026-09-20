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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Дэнли Жан-Жак
Статистика
€ 3 млн
Дэнли Жан-Жак - статистика
Филадельфия Юнион
20 мая 2000 (26)
#21 | Полузащитник
Гаити
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
66'
90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
58'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
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США. МЛС 2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Филадельфия Юнион
23
4
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
3 : 4
20.09.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
66'
90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
5 : 0
10.09.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
58'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
30.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 85'
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
17.08.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
48'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Филадельфия Юнион
1 : 0
26.07.2026
Сиэтл
1' - 80'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
3 : 1
23.07.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
75'
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
58'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 0
26.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
39'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
53'
65'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
76' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Шарлотт
2 : 1
05.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
78'
США. МЛС, 5 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
21.03.2026
Чикаго Файр
1' - 66'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
1' - 81'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
02.03.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
22.02.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
88'
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