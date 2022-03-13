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    Marco Sulzner - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Marco Sulzner
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2022 81' -90' Тироль (Ваттенс) 4:0 ЛАСК (Линц)
    23.04.2022 85' -90' ЛАСК (Линц) 2:1 Альтах (Альтах)
    13.03.2022 79' -90' ЛАСК (Линц) 6:0 Тироль (Ваттенс)
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