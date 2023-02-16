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    Михайло Илич - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Михайло
    Фамилия Илич
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июня 2003 (19 лет)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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