Михайло Илич - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Михайло
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч