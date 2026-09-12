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Англия. Вторая лига
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Шрусбери Таун
Джош Руффельс
Статистика
€ 175 тыс
Джош Руффельс - статистика
Шрусбери Таун
23 октября 1993 (32), Оксфорд
#3 | Защитник
178 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 6 тур
Шрусбери Таун
2 : 0
12.09.2026
Нортгемптон Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Рочдейл
3 : 0
01.09.2026
Шрусбери Таун
1' - 45'
45'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Команда
И
Г
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Ж
К
Шрусбери Таун
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Флитвуд
4 : 0
25.08.2026
Шрусбери Таун
1' - 90'
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