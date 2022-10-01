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    Денис Левицкий - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Денис
    Фамилия Левицкий
    Команда СКА-Хабаровск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' Балтика 2:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 13 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Балтика (Калининград) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    20.11.2022 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:4 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    51'
    13.11.2022 69' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    06.11.2022 77' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 3:1 Шинник (Ярославль)
    29.10.2022 86' -90' Волгарь (Астрахань) 1:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.10.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 6:0 Велес (Москва)
    16.10.2022 1' -76' Алания (Владикавказ) 4:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    09.10.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Рубин (Казань)
    01.10.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.09.2022 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Кубань (Краснодар)
    18.09.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Уфа (Уфа)
    04.09.2022 Был в запасе Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.08.2022 1' -46' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:1 Родина (Москва)
    21.08.2022 1' -90' Динамо Мх (Махачкала) 0:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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