Денис Левицкий - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Левицкий
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Левицкий
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|Балтика
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2022
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:4
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|51'
|13.11.2022
|69' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2022
|77' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|29.10.2022
|86' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|16.10.2022
|1' -76'
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|01.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Кубань (Краснодар)
|18.09.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|0:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.08.2022
|1' -46'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Родина (Москва)
|21.08.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)